Mardin´de Cuma namazı sonrası İsrail´e tepki



Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)Mardin Sivil Toplum Kuruluşu Platformu, cuma namazı sonrası Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camii önünde İsrail´in, Mescid-i Aksa ile Gazze´ye yönelik saldırılarını kınayan bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Basın açıklamasını platform dönem sözcüsü Necmettin Başboğa okudu. Başboğa, Mescid-i Aksa ve Kudüs´ün Müslümanlar için önemine dikkat çekerek, "Terör devleti İsrail, yine Mescid-i Aksa´nın haremini çiğnedi. Kıble mescidine sığınan yüzlerce Filistinli kardeşlerimizi gözaltına alarak, onlarcasını darbetti. İsrail hiçbir kutsal tanımıyor; hiçbir hukuku ve yasayı dinlemiyor. ABD ve Batı´nın şımarık çocuğu İsrail, Müslüman kanına doymuyor ve zulmüne devam ediyor. Filistinlilerin evlerini yıkarak, yerine Yahudi yerleşimciler için yeni konutlar yaparak işgallerini genişletmeye çalışıyor. Bütün bu işgal ve zulümlerini dünya kamuoyunun ve Müslümanların gözü önünde yapmaktan da kaçınmıyorlar. Kahrolsun İsrail, kahrolsun siyonizm, kahrolsun zulme seyirci kalanlar. Dünya kamuoyunu ve uluslararası camiayı, uluslararası hukukun ve insan haklarının İsrail tarafından açıkça çiğnenmesi karşısında gereğini yapmaya çağırıyoruz. Bu zulme sessiz kalmak, zalimleri cesaretlendirmektedir. Biz de sessiz kalmayacağız, kavli ve fiili dualarımızla mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz. Yaşasın Filistin´in haklı direnişi, yaşasın özgürlük ve istiklal davası, yaşasın İslam kardeşliği" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN

2023-04-07 15:45:21



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