Minareye isabet eden yıldırım kamerada



Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, teravih namazı sırasında cami minaresine yıldırım isabet etti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, iki gün önce saat 20.46´da ilçeye bağlı Yeşilkent Mahallesi Hacı Hedle Camisi´nde meydana geldi. Cemaatin teravih namazı için içeride olduğu sırada, minareye yıldırım isabet etti. Paratoner sayesinde camide ve minarede hasar oluşmazken, elektronik ses sistemi ve dijital saati ile yakın yerdeki bazı iş yerlerinin dijital reklam panoları zarar gördü.

Öte yandan, yıldırım isabet ettikten sonra meydana gelen parlama ve merdivenlerde bulunan bir kişinin içeri kaçma anı ise bahçede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Ahmet AKKUŞ

2023-04-09 23:06:59



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