Midyat´ta sağanak; dere taşmasıyla mesire alanı su altında kaldı

Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT(Mardin), (DHA)MARDİN´in Midyat ilçesinde etkili olan sağanakla dere taştı. Beyazsu Mesire Alanı´nda birçok işletmeyi su basarken. ilçe merkezinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Mardin´de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Midyat ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışla, tarihi Kuyumcular Çarşısı ile Giyimciler Çarşısı'nda bazı iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Beyazsu Mesire Alanı da yağıştan zarar gördü. Ortasından geçen dere taşan mesire alanında bulunan birçok işletmeyi su bastı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Mehmet Halis NAYIFOĞLU
2023-04-12 14:56:35
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