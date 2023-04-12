Midyat´ta sağanak; dere taşmasıyla mesire alanı su altında kaldı (2)

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NUSAYBİN-MİDYAT YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Mardin´de etkili olan sağanak nedeniyle oluşan su birikintileri nedeniyle Nusaybin Midyat kara yolu ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapatıldı. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ve DSİ 102´inci Şube Müdürü Alaattin Akgül bölgede incelemelerde bulundu. Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi´nde de su baskınları nedeniyle bazı evlerin duvarları çöktü. Nusaybin'in su taşkınlığından etkilenmemesi için Çağ Çağ Deresi üzerinde önlemler alındı. (DHA)Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2023-04-12 18:04:32



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