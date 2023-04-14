Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MARDİN´DE 6´NCI KATTAN DÜŞEN BERİTAN ÖLDÜ  

DHA

MARDİN´DE 6´NCI KATTAN DÜŞEN BERİTAN ÖLDÜ  


MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde, binanın 6´ncı katındaki terasından düşen Beritan Beşar (14), hayatını kaybetti.Olay, saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle 513´üncü Sokak´taki bir binada meydana geldi. İddiaya göre Beritan Beşar, 6´ıncı kattaki evlerinin terasından, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Beritan, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi´nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beritan´ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, polis inceleme başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü
----------------------------
Ambulanstan detay
Olay yeri cep telefonu görüntüsüHaber-Kamera: Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN
2023-04-14 01:29:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin´de 6´ncı kattan düşen Beritan öldü
YEREL HABERLER Mardin´de 6´ncı kattan düşen Beritan öldü
Mardin'de binanın terasından düşen çocuk öldü
YEREL HABERLER Mardin'de binanın terasından düşen çocuk öldü
Mardin’de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mardin’de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ...
Mardin'de güneş enerjisi santrali gerginliği; jandarma müdahale etti
YEREL HABERLER Mardin'de güneş enerjisi santrali gerginliği; ...
Mardin Valisi Demirtaş, su baskınından etkilenen Beyazsu'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, su baskınından etkilenen ...
Gara şehidinin babası: Cezayı duyduğumda yüreğime sanki bir tas su döküldü
YEREL HABERLER Gara şehidinin babası: Cezayı duyduğumda yüreğime ...
Mardin'de AK Parti'nin milletvekili adayları tanıtıldı
YEREL HABERLER Mardin'de AK Parti'nin milletvekili adayları ...
Midyat´ta sağanak; dere taşmasıyla mesire alanı su altında kaldı (2)
YEREL HABERLER Midyat´ta sağanak; dere taşmasıyla mesire alanı su ...
GÜNCELLEME - Mardin'de sağanak sonucu ev ve iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mardin'de sağanak sonucu ev ve iş ...
Mardin'de sağanak sonucu ev ve iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Mardin'de sağanak sonucu ev ve iş yerlerini su bastı
Mardin'de yurtta kalan depremzede çocukların yaptığı resimler sergilendi
YEREL HABERLER Mardin'de yurtta kalan depremzede çocukların yaptığı ...
Midyat´ta sağanak; dere taşmasıyla mesire alanı su altında kaldı
YEREL HABERLER Midyat´ta sağanak; dere taşmasıyla mesire alanı su ...
Enkazdan çıkarılan futbolcu, transfer olduğu takımın şampiyonluk golünü attı
YEREL HABERLER Enkazdan çıkarılan futbolcu, transfer olduğu takımın ...
Mardin'de 4 ilçede kapalı pazar kurulumu çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Mardin'de 4 ilçede kapalı pazar kurulumu çalışmaları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.