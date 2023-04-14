

MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde, binanın 6´ncı katındaki terasından düşen Beritan Beşar (14), hayatını kaybetti.Olay, saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle 513´üncü Sokak´taki bir binada meydana geldi. İddiaya göre Beritan Beşar, 6´ıncı kattaki evlerinin terasından, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Beritan, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi´nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beritan´ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, polis inceleme başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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Olay yeri cep telefonu görüntüsüHaber-Kamera: Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

2023-04-14 01:29:12



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