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Mardin, Bingöl ve Batman´da İsrail protestosu

DHA

Mardin, Bingöl ve Batman´da İsrail protestosu


Salih KESKİN-Aziz ÖNAL-Bayram AYHAN/MARDİN,BİNGÖL,BATMAN,(DHA)MARDİN, Bingöl ve Batman´da, İsrail´in Filistin´e yönelik saldırıları protesto edildi.
Her yıl ramazan ayının son cuma günü düzenlenen `Dünya Kudüs Günü´nde, Peygamber Sevdalıları Vakfı´nca Mardin'de, Bingöl'de ve Batman´da cuma namazı sonrası İsrail´in Filistin´e yönelik saldırıları protesto edildi. Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Kenan Kösen Camisi önünde cuma namazı sonrası toplanan kalabalık adına açıklamayı okuyan Peygamber Sevdalıları Vakfı İl Koordinatörü Yusuf Oktay, Filistinli Müslümanların baskı ve zulüm gördüklerini belirterek, "Filistin´de hemen her gün şehit haberleri gelmekte ve Mescid-i Aksa saldırıya uğramaktadır. Baskı ve alıkoymalar artmakta, işgal zindanlarındaki Müslümanlar her türlü zulmü görmektedir. Yüzlerce kadın ve çocuğun zindanlarda olduğu Filistin´de, Müslüman kardeşlerimiz duaların yanı sıra fiili desteğini de beklemektedir. İslam coğrafyasında var olan sorunları sonlandırmak, ihtilafları ortadan kaldırmak, birliğimizi sağlamak, Müslümanları aziz, kafirleri ve münafıkları zelil kılmak hepimiz adına büyük bir sorumluluktur. Burada en büyük sorumluluk İslam ülkelerini idare edenlere düşmektedir. Kudüs´te akan her bir damla kanın hesabı hepimizin defterine yazılmaktadır" dedi.
BİNGÖL´DE CAMİ AVLUSUNDAN TEPKİ
Bingöl´de Ulu Cami´de kılınan cuma namazının ardından avluda toplanan kalabalık, Filistin´e yönelik yapılan saldırıları protesto etti. Peygamber Sevdalıları Vakfı Bingöl Koordinatörü Şefik Börü, Mescid-i Aksa'ya yönelik aralıksız devam eden saldırılara ve Filistin'de masum insanların şehit olduğunu ifade ederek, "Bizler, Kudüs ve Mescid-i Aksa´nın özgürlüğü için atılacak her adımı desteklemekteyiz. Bedeli ne olursa olsun, Kudüs ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa için her türlü mücadeleyi vereceğiz. İşgalci Siyonistlerin gördüğü kâbusların bir gün gerçekleşeceğine yakinen inanıyoruz. Kudüs´ün ve Mescid-i Aksa´nın özgürlüğü için verilen mücadele eninde sonunda galip gelecektir. Çünkü bu, Yüce Allah´ın vaadidir. Rabbimizin vaadi ise hiç kuşkusuz haktır" diye konuştu.
BATMAN´DA YOĞUN KATILIM
Batman´da da toplanan kalabalık, Gülistan Caddesi´nde basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya AK Parti 2'nci sıradan milletvekili adayı olan Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Sözcüsü Serkan Ramanlı, HÜDA-PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin, İttihad-ul Ulema Genel Başkan Yardımcısı Beşir Şimşek de katıldı. Tekbirlerin getirildiği açıklamada basın açıklamasını okuyan Peygamber Sevdalıları Vakfı İl Koordinatörü Şükrü Bakır, "Kudüs işgal altındayken, Mescid-i Aksa Siyonist barbarlar tarafından fiili saldırılara uğrarken, bu mukaddes beldenin ve İslam´ın ilk kıblesinin özgürlüğe kavuşması için buluşmaya, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bu işgal sürecinin çok da uzun süremeyeceğine, İslam ümmetinin özgür Kudüs´te toplanacağı günün yakın olduğuna inanıyoruz. Uzağı yakın kılmak için büyük bir mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini biliyoruz. Bu mücadele, sadece Filistinli Müslümanların omuzlarına yüklenecek bir mücadele değildir" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN, Aziz ÖNAL, Bayram AYHAN
2023-04-14 17:04:52

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