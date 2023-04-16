Mardin'de tarihi 2 kilisede 'paskalya' ayini

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de tarihi 2 kilisede 'paskalya' ayini

DHA

Mardin'de tarihi 2 kilisede 'paskalya' ayini


Salih KESKİN-Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MARDİN,(DHA)MARDİN'deki tarihi Kırklar ile Mor Şarbel kiliselerinde paskalya ayini düzenlendi.
Kent merkezi ile Midyat ilçesinde Hazreti İsa'nın dirilişini simgeleyen Paskalya Bayramı için ayin düzenlendi. Başpapaz Gabriel Akyüz ile Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen'in Kırklar Kilisesi'nde yönettiği ayinde, Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler ile İncil'den bölümler okundu. Özmen ile Akyüz, Türkçe, Arapça ve Süryanice konuşma yaptı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş da kiliseyi ziyaret edip, Paskalya Bayramı'nı kutladı.
'RAMAZAN BAYRAMI'NI DA HEP BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ'
Ziyarette konuşan Vali Demirtaş, "3 dinin bayramlaşmaları, bayramları 1 hafta içinde tamamlanmış olacak. Çok enteresan oldu, pek yaşanmış bir durum değil. Perşembe günü ramazan bittikten sonra, cuma günü Ramazan Bayramı'nı hep birlikte kutlayacağız. Önemli olan huzur, birlik ve beraberlik içinde; ülkenin daha büyümesi, kalkınması ve gelişmesi için gayret göstermemiz. Ülkenin birlik ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz. Etrafımızda savaş varken ülkemizde huzur içerisinde yaşamanı mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun devam etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ramazan'ı buruk bir şekilde karşılamıştık. 11 ilimizde büyük bir felaket oldu, akabinde sel felaketleri oldu. Kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu, yaralı vatandaşlarımız oldu" dedi.
'BU SENE BAYRAM İLE ORUÇLAR ÇAKIŞTI'
Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen de, "Deprem nedeniyle ülkece kahrolduk, çok üzüldük ama hayat devam ediyor. Rab Allah, hepimize hikmet versin ki; bu acıyı ve yarayı en kısa sürede sarmayı nasip etsin. Ruhani anlamda bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Aramızda çok değerli Sayın Vali'miz var, kardeşlerimiz var. Mardin'in binlerce yıldır süre gelen çok güzel bir geleneği var. Bütün dini ve resmi bayramları birlik ve beraberlik içinde kutluyoruz. Bu sene hem Hristiyan hem Müslüman hem de Yahudi bayramları, oruçları çakıştı ve de çok güzel oldu. 3 dinin oruçlarının ve bayramlarının aynı anda gelmesi aslında bizlerin ne denli birbirimize yakın olmamız gerektiğinin nişanesidir" diye konuştu.
SÜRYANİLERDEN MİDYAT'A 'AYİN' GÖÇÜ
Midyat ilçesindeki tarihi Mor Şarbel Kilisesi'nde de paskalya ayini düzenlendi. Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timetheos Samuel Aktaş'ın yönettiği ayine, Mardin'in yanı sıra Avrupa'dan da çok sayıda Süryani katıldı. Çocukların ilahiler okuduğu ayinde, kadınlar zılgıtlar eşliğinde mum yaktı, katılımcılara 'Yeni yaşamın ve dirilişin simgesi' olan boyalı yumurtalar dağıtıldı. Metropolit Aktaş, Papaz İshak Ergün, Midyat Süryani Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Türker, Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, misafirler ile bayramlaştı. Yusuf Türker, Paskalya Bayramı'nın barış ve huzur getirmesini temenni etti.
'ÇOK GÜZEL BİR BAYRAM GEÇİRİYORUZ'
Ayine katılan Gebro Tokgöz de "Bugün, çok güzel bir bayram geçiriyoruz. Bayramımızın dünyaya, bütün Hıristiyan alemine barış ve sağlık getirmesini diliyorum. Ülkemizi de doğal afetlerden korumasını diliyoruz, dua ediyoruz. Herkes birbirini kutluyor, dargın olanlar barışıyor. Yakınlar, komşular ve akrabalar sevinç içerisinde" dedi.
Semir Sümer ise "Diriliş bayramımızın 3 günlük süreci vardır. Evvela kilisede, halkımız ile Süryani cemaatimiz ile hasbihal edip, bayramlaştıktan sonra evlere geçiyoruz. Evde de gelen misafirlerimizi karşıladıktan sonra 3 günlük süreyi bu şekilde bitiriyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN, Mehmet Halis NAYIFOĞLU
2023-04-16 14:43:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de Paskalya Bayramı tarihi kilisede düzenlenen ayinle kutlandı
YEREL HABERLER Mardin'de Paskalya Bayramı tarihi kilisede düzenlenen ...
AK Partin Mardin İl Başkanı Alma, Nusaybin ilçesinde temaslarda bulundu
YEREL HABERLER AK Partin Mardin İl Başkanı Alma, Nusaybin ilçesinde ...
Mardin'de Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Mardin'de Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda ...
Terör örgütü elebaşı Öcalan için slogan atan HDP´lilere polis müdahale etti
YEREL HABERLER Terör örgütü elebaşı Öcalan için slogan atan ...
Mardin'de 28 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin'de 28 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
Mardin, Bingöl ve Batman´da İsrail protestosu
YEREL HABERLER Mardin, Bingöl ve Batman´da İsrail protestosu
Midyat'ta mevlit programı
YEREL HABERLER Midyat'ta mevlit programı
Nusaybin'de depremzedeler için iftar programı düzenlendi
YEREL HABERLER Nusaybin'de depremzedeler için iftar programı ...
Mardin'de sağanaktan etkilenen Beyazsu mesire alanı temizleniyor
YEREL HABERLER Mardin'de sağanaktan etkilenen Beyazsu mesire alanı ...
Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
MARDİN´DE 6´NCI KATTAN DÜŞEN BERİTAN ÖLDÜ  
YEREL HABERLER MARDİN´DE 6´NCI KATTAN DÜŞEN BERİTAN ÖLDÜ  
Mardin´de 6´ncı kattan düşen Beritan öldü
YEREL HABERLER Mardin´de 6´ncı kattan düşen Beritan öldü
Mardin'de binanın terasından düşen çocuk öldü
YEREL HABERLER Mardin'de binanın terasından düşen çocuk öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.