Su altında kalan Beyazsu Mesire Alanı'nda temizlik çalışması sürüyor

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin)(DHA)MARDİN'İN Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasında bulunan ve 4 gün önce dere taşmasıyla su altında kalan Beyazsu Mesire Alanı´nda temizleme çalışmaları devam ediyor.
Mardin´de 12 Nisan'da etkili olan sağanakta Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasında bulunan Beyazsu Mesire Alanı, ortasından geçen derenin taşmasıyla su altında kaldı. Birçok işletmenin su altında kalmasının ardından belediye ekipleri çalışma başlattı. Özellikle yazın kent dışından gelenlerin tercih ettiği noktalardan biri olan mesire alanının eski durumuna getirilmesi için çalışmalar sürüyor. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2023-04-16 17:30:00
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