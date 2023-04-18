Uçakla Ankara'ya sevk edilen Zehra bebek, sağlığına kavuştu



Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)-MARDİN'de nefes darlığı çektiği için durumu ağırlaşıp, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen 5 aylık Zehra bebek, Etlik Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Kızıltepe ilçesinde konjenital trakeomalazi (soluk borusuna destek olan kıkırdağın doğuştan gevşek olması) teşhisi konan 5 aylık Zehra Beren Emek, 3 ay önce tedavi için Sağlık Bakanlığı'nca gönderilen ambulans uçak ile Ankara'ya sevk edildi. Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledilen Zehra bebek, yapılan ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

'DARLIK ÇIKMADI, DURUMU İYİ'

Bebeklerinin 27 gün Kızıltepe'de özel bir hastanede tedavi gördüğünü belirten İbrahim Halil Emek, kızına yanlış teşhis konulduğunu, bu nedenle Ankara'ya sevk edildiklerini söyledi. Emek, "Soluk borusu teşhisi doğru değildi. Ankara'da Zehra'nın kalp ile akciğer arasındaki damar, nefes ve yemek borusunu sardığı için; nefes alamadığı anlaşıldı. Ameliyatla yemek ve nefes borusunu rahatlatmak için bir damar kırıldı. 85 gün Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde kaldık. Boğazına kamera ile bakıldı, bir sorun çıkmadı. Daha sonra akciğerine bronkoskopi ile bakıldı. Darlık çıkmadı. Daha sonra sağlığına kavuşan bebeğimiz taburcu oldu. Şimdi durumu iyi ama sıkıntı olursa arada oksijen verebiliyoruz. Başta Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah, hepsinden razı olsun. Allah, devletimize zeval vermesin" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

2023-04-18 15:58:37



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