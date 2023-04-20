Mardin´de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi



Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´de sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Mardin´de etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kızıltepe´de, eski Hastane Caddesi ve Şanlıurfa Caddesi başta olmak üzere birçok ana caddede su birikintisi oluştu. Biriken yağmur suyunun zeminde bulunan bazı işyerlerini de etkilediği görüldü.

Vatandaşlardan Hamit Şahin, "Kızıltepe´de her yağmur yağdığında, 5-10 dakika içinde yollar göle dönüyor. Kızıltepe´nin hali böyle. Kimse yoldan geçemiyor. Yarın öbür gün Allah göstermesin Urfa gibi bir yağmur yağsa biz ne yaparız. Önceden yapılsın işte. Yetkililerden rica ediyoruz, buna bir çözüm bulsunlar" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

2023-04-20 20:56:22



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