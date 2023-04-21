Mardin´de yıldırımın düştüğü an kamerada

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Salih KESKİN/KIZILTEPE,(MARDİN),(DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde dün sağanakla birlikte yol kenarındaki ağaçlık alana düşen yıldırım, güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, dün akşam saatlerinde Mardin'de sağanak etkili oldu. Kısa sürede cadde ve sokaklar yağmur suyuyla dolarken, Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi 776´ncı Sokak'taki ağaçlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü o an, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

2023-04-21 11:35:13



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