Nusaybin'de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı



Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde tartıştıkları gruptaki kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Ahmet Bilek (18) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Lozan Caddesi Köy Garajı mevkisinde meydana geldi. Ahmet Bilek (18) ile Abdurrahman A. iddiaya göre cadde üzerinde tartıştıkları grupta bulunan kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Abdurrahman A. ve Bilek, aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalırken, saldırganlar ise olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilek ve Abdurrahman A., ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ahmet Bilek, burada doktorların bütün müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi, hayati tehlikesi bulunan Abdurrahman A. ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.

Polis, olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Ahmet AKKUŞ

2023-04-22 01:17:46



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