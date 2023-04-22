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Nusaybin'de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Nusaybin'de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı


Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde tartıştıkları gruptaki kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Ahmet Bilek (18) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Lozan Caddesi Köy Garajı mevkisinde meydana geldi. Ahmet Bilek (18) ile Abdurrahman A. iddiaya göre cadde üzerinde tartıştıkları grupta bulunan kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Abdurrahman A. ve Bilek, aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalırken, saldırganlar ise olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilek ve Abdurrahman A., ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ahmet Bilek, burada doktorların bütün müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi, hayati tehlikesi bulunan Abdurrahman A. ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Polis, olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü
---------Ahmet Bilek'in fotoğrafı
-Olay yerinden detay
-Kalabalıktan detay
-AmbulansDHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2023-04-22 01:24:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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