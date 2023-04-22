14 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken kuzenini öldürdü

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN´in Derik ilçesinde Y.G. (14), tabancayla oynarken kuzeni Vedat Günsel´i (27) vurdu. Günsel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Derik ilçesinin kırsal Ambarlı Mahallesi´nde meydana geldi. Y.G. arazide, iddiaya göre ailesine ait ruhsatsız tabanca ile oynadığı sırada yanlışlıkla tetiğe dokundu. Ateş alan tabancadan çıkan kurşun, bu sırada yanında bulunan kuzeni Vedat Günsel´in karnına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Günsel, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Vedat Günsel´in cenazesi otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu´na götürülürken, Y.G. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2023-04-22 16:55:17
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