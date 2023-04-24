Midyat´ı 3 günlük bayram tatilinde 30 bin kişi ziyaret etti



Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN´in farklı din, dil ve ırktan vatandaşların yaşadığı Midyat ilçesini, 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 30 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Müslüman, Hıristiyan ile Ezidi inancına mensup Türk, Kürt, Süryani, Ezidi ve Arapların binlerce yıldır birlikte yaşadığı Midyat´ı 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 30 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Tarihi yapıları gezen turistler, özellikle dizi ve filmlerin çekildiği Mor Gabriel Manastırı, Mor Barsavmo Kilisesi, Cevat Paşa Camii, Midyat Devlet Konukevi gibi mekanlara büyük ilgi gösterdi.

Turizm işletmecisi Ömer Midyatlı, bayramda yaşanan yoğunluktan memnun kaldıklarını belirterek, "Midyat, insanları etkileyen, insanları kendine bağlayan ve gelen insanların bir daha gelmek istediği, özellikle de eşine, dostuna, arkadaşına tavsiyelerde bulunduğu bir yer. Bayram münasebetiyle çok yoğun bir şekilde yerli ve yabancı turistler akın etti. Binlerce insan bayram nedeniyle ziyarete geldi. Hem otellerimizde hem restoranlarımızda muazzam bir yoğunluk var. Öyle umuyoruz ki bu yoğunluk yıl sonuna kadar devam eder. Midyat´ımızı, medeniyetler beşiğini, diller ve dinler kentimizi herkes ziyaret eder" dedi.

Tekirdağ´dan gezmeye geldiğini belirten Perihan Çiçek, ilçeyi herkesin görmesi gerektiğini belirterek, "Buralar çok güzel, arkadaşlarımın da buraları görmelerini istedim. İnşallah herkes gelir ve buradaki bu şehri görür. Kimse buradan mahrum kalmasın. Sürekli geliyorum. Şu an kış tatili de yok. Yani en uygun yer buralardır. Herkes gelsin, görsün. Çünkü bu zamanların en güzel zamanı burası" diye konuştu.

Turistlerden Aylin Türker´de çok yoğun bir gün olduğunu ifade ederek, "Midyat´ı çok güzel bulduk, burayı ziyaret ettik. Çok yoğun bir gündü, çok kalabalıktı. Arabayı park edecek yer bulmakta biraz zorlandık. İnsanlar güzel olduğu için tarihi turistik mekanlar olduğu için burayı tercih ediyorlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU

2023-04-24 14:42:16



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