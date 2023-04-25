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Şiddet gören kadının yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum

DHA

Şiddet gören kadının yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum


Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Artuklu ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Y.E.'nin 1,5 yıldır şiddetine maruz kalan, son olarak burnu ve ayağı kırılan Nurcan Vurğun (33), darp raporu alarak polise şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, uzaklaştırma kararı verilerek serbest bırakılan Y.E.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirten Vurğun, "Lütfen biri sesimi duysun. Beni ölümle tehdit ediyor, sesimi kimseye duyuramıyorum. Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum" dedi.
Nurcan Vurğun, 1,5 yıl önce tanıştığı Y.E. ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre; bir süre sonra şiddet gören Vurğun, ayrılmak isteyip, şikayetçi oldu. Ancak Y.E., Nurcan'ı ikna edip, şikayeti geri çektirdi. Y.E., son olarak 21 Nisan'da bayram ziyaretine gittikleri kırsal Gökçe Mahallesi'nde VurĞun´un burnunu ve ayağını kırdı. Hastaneden darp raporu alan Nurcan Vurğun, polise gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, ifade veren Y.E., uzaklaştırma kararı ile serbest bırakıldı.
'BENİ ARAÇTAN ATTI, GERİ GELEREK AYAĞIMI KIRDI'
Y.E.'nin kendisini kandırıp, dini nikah kıydırdığını iddia eden Nurcan Vurğun "Sonra da gelip, kurulu düzenimin üzerine oturdu. O gündür şiddet görüyorum. Defalarca ayrılacağımı söyledim ama beni kandırıp, sonra da ölüm ile tehdit etti. Birkaç defa şikayet ettim ama sonra şikayetimi geri çektim. Sonra beni köye götürdü, üzerimdeki ziynet eşyalarımı ve paralarımı aldı, sonra da şiddet uyguladı. Burnumu kırdı, gözümü karartı. Ayağım zaten kırıktı, alçıdan çıkardım. Uyguladığı şiddetle yine ayağımı kırdı. Cadde ortasında beni araçtan attı, sonra geri geri gelerek ayağımı kırdı. Bunların görüntüsü poliste var" dedi.
'LÜTFEN BİRİ SESİMİ DUYSUN'
Y.E.'nin tutuklanmasını isteyen Vurğun, "Defalarca darbedildim ve aç bırakıldım, mağdurum. Elim, kolum şu an bağlı, bir şey yapamıyorum. Onun yakalanmasını istiyorum. Elini, kolunu sallaya sallaya nasıl gezebiliyor? Bana bunları reva gören bir insan nasıl dışarıda olur? Adalet istiyorum, kadına şiddet nereye kadar? Darp raporumu aldım, şikayetçiyim. Lütfen biri sesimi duysun. Beni ölümle tehdit ediyor, sesimi kimseye duyuramıyorum. Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Geçen gün arkadaşımı aradı, ölümle tehdit etmiş. Ne yapacağımı bilemiyorum, adalet istiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Yetkililere de sesleniyorum; ne olursunuz bana yardım edin" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-04-25 12:21:40

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