Babasının geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, öldü

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Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´de babasının geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan Zekiye Ç. (4), hayatını kaybetti.

Kaza dün gece saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Gökçe Mahallesi´nde meydana geldi. M.Ç., geri manevra yaptığı kamyonetle Zekiye Ç.´ye çarptı. Durumu fark eden M.Ç., aracını durdurup yardıma koştu. Komşuların ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Zekiye Ç.´nin hayatını kaybettiği belirlendi. Zekiye Ç.´nin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından Zekiye Ç.´nin cenazesi, gözyaşlarıyla mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Gözaltına alınan M.Ç.´nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-04-26 11:30:39



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