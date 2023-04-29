Şehit astsubay, memleketine uğurlandı



Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün (36) cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Tokat'a uğurlandı.

Nusaybin kırsalında 'Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz yaralandı. Bölgeden alınıp Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gündüz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu.

Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Gündüz için, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, şehidin yakınlarıyla, Vali Mahmut Demirtaş, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile kurum amirleri, silah arkadaşları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bölge halkı katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in duasının ardından Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün cenazesi, askeri uçakla memleketi Tokat'a uğurlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-04-29 11:26:57



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