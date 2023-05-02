Mardin'de PKK'ya operasyon; 9 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı (2)



YASAK KALDIRILDI

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK´ya yönelik operasyon nedeniyle 9 kırsal mahalle ve mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu´nun ilgili maddeleri gereğince, 02 Mayıs 2023 Salı günü saat 04:00'dan itibaren bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesi Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı, Bahminin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli mahalleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştur. İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 02.05.2023 tarihi, saat 09.30 itibarı ile kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" denildi. (DHA)Salih KESKİN/MARDİNDHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-05-02 10:17:14



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