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Derik´te 21 kişinin öldüğü kazada 2 TIR şoförünün tahliye talebine ret

DHA

Derik´te 21 kişinin öldüğü kazada 2 TIR şoförünün tahliye talebine ret


Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, geçen yıl 33 dakika arayla 2 TIR'ın neden olduğu, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 sivilin de hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada, tutuklu şoförlerin tahliye talebi reddedildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 20 Haziran´a erteledi.
Kaza, 20 Ağustos 2022´de Bahçelievler Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Yunus Şataflı yönetimindeki, gübre taşıyan 73 SN 384 plakalı TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi. Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) öldü. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını izlemeye başladı.
Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken, TIR, çok sayıda kişiyi ezip, bir apartmana çarparak durdu. Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu, Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17), Nofa Çelik (84) yaşamlarını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 6'sı ağır 26 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı tutuklandı.
YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ
Mardin 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kazada yaralananlar ve ölenlerin yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmaya tutuksuz yargılanan şirket yetkilisi sanıklar K.G., M.A. ve K.M.G katılmadı. Sanıklar Umut Gündüz ve Yunus Şataflı geçen duruşma yaptıkları savunmalarını tekrar ederek tahliyelerini istedi. Yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları da sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Haziran´a erteledi.
İddianamede, tutuklu TIR şoförleri Umut Gündüz ve Yunus Şataflı ile tutuksuz şirket yetkilisi sanıklar K.G., M.A. ve K.M.G. hakkında `Bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma´ suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN
2023-05-02 14:56:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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