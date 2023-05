Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletim 'yürü, arkandayız' dediği müddetçe Selo'yu çıkaramazlar (2)

MARDİN'DE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'daki programının ardından Mardin´e geldi. 15 Temmuz Demokrasi Parkı´nda düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olamayacağını belirterek, "Dinlerin, dillerin, medeniyetlerin beşiği, Mezopotamya´nın incisi Mardin. Bugün bir başka güzelsin. Sizin heyecanınızla ben şunu anlıyorum, pazar günü Mardin bir başka gümbürdeyecek. Gençler size inanıyorum. Mardin´in güzelliklerini saymaya kelimeler yetmiyor. Gönül bir kuş olsa Mardin´e konar. Gönül güneş olsa Mardin´e doğar, Gönül çiçek olsa Mardin´de açar, kardeş anlar kardeşinin derdinden daha güzel kardeş mi olur Mardin´den? Bize Mardin´den daha güzle kardeş mi olur? Tüm farklılıklarımızla inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. İttihadımız, itikadımızdan, insanlığımızdan gelir. Bunun için bizim teröre asla müsamahamız yoktur. Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz. Kardeşlerim terörü Cudi´de, Gabar´da, Tendürek´te Bestler Deresi´nde gömdük mü? Bu terör benim vatandaşımızın huzurunu kaçıramaz. Ne gerekiyorsa yaptık ve yapacağız. Terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olmaz. Yavrularımızı okulundan, geleceğinden koparıp eline silah vererek katil yapanları da onları meşrulaştırmaya çalışanları da benim milletim affetmez. Ne şekilde olursa olsun, milletimiz dışında hiçbir güzün bizim kader coğrafyamızı bölmeye kalkışmasına, buna da terörü vasıta kılmasına asla müsaade etmedik etmeyiz" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TEFECİSİNE, HEPSİ ELLERİNİ OVUŞTURARAK BEKLİYOR'

Terör örgütleri ve tefecilerin pazar günü yapılacak seçimleri beklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi buradan hep beraber seslenelim. Bu HDP ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Anlaştık mı? Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. PKK´dan DEAŞ´a ve FETÖ´ye kadar üzerimize salınan terör örgütleriyle neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz. Türk deyince tüyleri diken diken olanlar, Kürt deyince işine ve aklına Kandil´deki terör baronları gelenler, Arap deyince hemen DEAŞ´ı öne sürenler, bizim kardeşliğimizin sırrına eremez. Onlar için en makbul Türk kendi emellerine hizmet edenlerdir, en makbul Kürt kendilerine kul köle kesilendir. En makbul Arap elindeki tüm kaynağı kendilerine aktarandır. Mardin bunları çok iyi tanır. Mardin bugüne kadar sırtını emperyalist efendilerine dayayarak kendi ülkesine efelenenlere eyvallah etmedi. Allah´ın izniyle bundan sonra da etmeyecektir. Kardeşlerim araya rahmet girse kesilmez yolluk senden. Vahdeti birliği, dirliği her şeyin üstünden Mardinli kardeşlerimle aramıza kimseyi sokmadık. Sokmayacağız. Ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini nasıl Mardin ile birlikte tamamladıysak inşallah Türkiye Yüzyılını da beraberce kuracağız. Bunun için pazar günü yapılacak seçimler çok önemli. Sadece kendimiz sandığa gitmekle kalmayacağız. Seçim gününe kadar çevremizdeki akrabalarımızdan hala tereddütte olan varsa onu da ikna edip mutlaka sandığa götürmeye var mıyız? Yoksa işte görüyorsunuz, terör örgütünden tefecisine hepsi ellerini ovuşturarak bekliyor. Sınırın hemen ötesinde azgınlaşan alçakları görüyorsunuz değil mi? Suriye´ye yaptıklarını bize de yapmak için gün sayan emperyalistleri görüyorsunuz değil mi? Allah göstermesin bu ülke bir tökezlerse topu birden tepemize binmeye hazırlanıyor. İnşallah bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Herkesin güvenliğinden huzurundan geleceğinden emin olduğu, bu güzel ülkeyi yeniden karanlık günlerine döndürmeye bunların güçleri yetmez" diye konuştu.

'BU SELO, DİYARBAKIR´DA BİZİM 51 KÜRT KARDEŞİMİZİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU MU?' Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş´ın 51 kişinin ölümünden sorumlu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hem ülkemizin kazanımlarına sahip çıkacağız hem milletimizin değerlerine göz dikenlere izin vermeyeceğiz hem de Türkiye Yüzyılı bayrağını en tepeye dikeceğiz. Bunu engellemek için karşımıza çıkardıkları koalisyon masasını gördünüz değil mi? Ülkenin başına getirmek istedikleri Bay Bay Kemal´in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bu Selo, Diyarbakır´da bizim 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu? Yasin Börü evladımızın şehit olmasına neden oldu mu? Ben şimdi buradan özellikle Kürt kardeşlerime de sesleniyorum. Bunların Kürtlük, Araplık böyle bir derdi yok. Bunlar, inanın bütün bu katliamların arkasındaki projeyi aynen uygulamaya devam ediyor. Mardin geleceğini bu Bay Bay Kemal´e emanet eder mi? Kendi ihtirasları uğruna milleti ateşe atmaktan çekinmeyecek kadar kontrolü kaybetmiş bir şahsa benim Mardinli kardeşim güvenir mi? Kendisiyle birlikte tüm ülkeyi ve hatta partisini uçuruma sürüklemekten korkmayan bir fitne tüccarına benim Mardinli kardeşim itibar eder mi? Mardinlinin iradesini cebinde sananlara derslerini vermek için pazar gününe hazırlanıyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

'MARDİN´E 21 YILDA 97 MİLYAR TL TUTARINDA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Mardin´e 21 yılda 97 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Mardin´e de son 21 yılda 97 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirdik. Eğitimde 5 bin 764 adet yeni derslik inşa ettik. Artuklu Üniversitesi´ni biz faaliyete geçirdik. Gençlik ve sporda 4 bin 205 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 41 adet spor tesis kazandırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 10 milyar TL´yi aşkın kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 1424 yataklı 15 hastane ile birlikte 37 sağlık tesisi inşa edip hizmete sunduk. Yatak kapasitesi 750 olan Mardin Şehir Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi ek binasının inşaatı sürüyor. Şehir hastanemiz kuruluşunu tamamladığımız Artuklu Üniversitemizin Tıp Fakültesi ile birlikte faaliyet gösterecek. Üniversitemizin Kızıltepe´deki tarım teknolojileri ve Midyat´taki sanat tasarım fakülteleri de faaliyete geçti. TOKİ vasıtasıyla 11 bine yakın konutu şehrimize kazandırdık. Şimdi de `İlk Evim´le 2 bin 550 yeni konut yapacak. İlk arsamla 17 bin 500 alt yapısı hazır arsa vereceğiz. Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 3 bin 500 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Mardin´de 6 millet bahçesi projemizden birini tamamladık. Diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada 29 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 279 kilometreye çıkardık. Çukur eylemleri esnasında Nusaybin´de, Dargeçit´te, Derik´te tahrip edilen cadde ve sokakları yeni baştan biz inşa ettik. Ceylanpınar Kızıltepe yolunu Silvan yolundaki şehir geçişi ve üst geçit köprüsünü savur köprüsünü 2024´te Midyat yolunu da 2025´te tamamlıyoruz. Mardin Havalimanına 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaptık. Dicle Nehri üzerinde yapılan kendi sınıfında dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santralini şehrimize kazandırdık mı? Bittiğinde 3 milyon dekar arazinin sulamasını sağlayacak Mardin depolamasının inşası sürüyor. Sulanmasını sağladığımız 124 bin dekar araziye devam eden projelerle 389 bin dekar arazi ilave ediyoruz. Mardinli çiftçilerimize 3,5 milyar TL tutarında tarımsal destek verdik. GAP´ı biz hızlandırmıştık. İnşallah kalan projeleri de süratle tamamlayarak sonuçlandırmak da yine bize nasip olacak. Şehrimizde 2 yeni organize sanayi bölgesi ve Mazıdağı endüstri bölgesini kurduk. Enerjide Mardin ve 8 ilçesine doğal gaz arzını sağladık. Derik ve Nusaybin´e de önümüzdeki dönemde doğal gaz veriyoruz" diye konuştu.

'MARDİN´E VE MARDİNLİLERE GÜVENİYORUM'

Terör örgütlerinin, Türkiye´yi siyaseten zayıf, sosyal olarak parçalanmış, ekonomik olarak bitik, güvenlik olarak sıkıntılı yerlerden biri yapmak için çok uğraştıklarını ifade eden Erdoğan, "Tüm bu eser ve hizmetlerin, huzur ve güven ikliminin yarım kalmaması için pazar günü sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkıyor muyuz? Bunun için Mardin´den rekor bir oy bekliyoruz. Öyle bir oy oranıyla bizim yanımızda yer alın ki Türkiye´nin üzerinde hesap yapanların aklı çıksın. Öyle bir destek verin ki umudunu bize bağlamış kardeşlerimizin yüzleri gülsün. Bu konuda Mardin´e ve Mardinlilere güveniyorum. Cumhuriyetimizin ilk asrında milli mücadeleyi verip yeni devletimizi kurarken özellikle bu bölge üzerinde çok oyunlar oynandı. Herkes gözünü buraya dikmişti. Bu bölgedeki insanlarımız, kaderlerini Anadolu ile bir gördükleri için hep Türkiye´nin yanında yer aldılar. Ama bu kadim topraklar üzerinde hesabı olanlar sinsi niyetlerinden hiç vazgeçmedi. Ülke ve millet olarak yaşadığımız hemen her olumsuzluğun her saldırının gerisinde bu hesap vardı. Türkiye´yi çevresinde gördüğünüz siyaseten zayıf, sosyal olarak parçalanmış, ekonomik olarak bitik, güvenlik olarak sıkıntılı yerlerden biri yapmak için çok uğraştılar. Yaşadığımız darbelerin sebebi de buydu. Başımıza musallat edilen terör örgütlerinin gayesi de buydu. Sizler hamdolsun bu oyunu gördüğünüz için tercihinizi hep vatanın bütünlüğünden vatanımızın birliğinden yana yaptınız. Biz de sizlerden aldığımız güçle gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak ülkemizi büyüttük insanımızın güvenliğini ve refahını artırdık. Bunun için her türlü riski de aldık, her türlü mücadeleyi de verdik. Birileri Mardin´in ilçelerinin sokaklarını çukurlarla bölmeye çalışırken biz Kürt kardeşlerimizin canını ve namusunu korumak için kendimizi siper ettik. Nice iftiralarla yalanlarla terbiyesizliklerle uğraştık. Bugün Türkiye Yüzyılını konuşuyorsak işte bu demokrasi ve kalkınma alt yapısından aldığımız güç sayesinde" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN MİLLETİMİZE SÖZÜMÜZ VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide gıda ve kira gibi fiyatlarda yaşanan dalgalanma ve dengesizlikleri yakından takip ettiğini belirterek, "Ekonomide bir süredir yaşanan dalgalanmaların, gıda ve kira olmak üzere fiyatlarda yol açtığı dengesizlikleri yakından takip ediyorum. Bunların çözümünü de öyle Bay Bay Kemal gibi Londra´nın tefecilerinden borç dilenmekle değil, ülkemizin kendi kaynaklarında arıyoruz. Türkiye´nin tüm meselelerini hal yoluna koyduğumuz gibi enflasyonu da önümüzdeki yılsonuna kadar tek haneye indirmekte kararlıyız. Önümüzdeki dönem için milletimize sözümüz var. Ülkemizin enerjide, savunma sanayinde, ihracatta, turizmde ve diğer alanlarda elde ettiği kazancı milletimizin her bir ferdinin refah seviyesini yükselmekte kullanacağız. Hamdolsun bunun için elimizde yeteri kadar imkan birikmeye başladı. Karadeniz doğal gazı ile yüzlerce milyar dolarlık bir kaynağa kavuştuk. Gabar petrolü onlarca milyar dolar katkı sağlayacak. Savunma sanayi ürünlerimizin ihracatıyla yine onlarca milyar dolar ülkemize akacak. Şehirlerimizin tamamında sanayi tesislerinde ve tarımda harıl harıl üretim var. Bacasız sanayi turizmde dünyanın ilk üçüne girdik. Eskiden bu kaynakları ülkemizin temel altyapı ihtiyaçlarının inşası için kullanmak mecburiyetindeydik" diye konuştu.

'HERHALDE BİRİLERİNİ EMEKLİ EDERSİNİZ'

Provokasyonlara gelmeyerek, sözlerini oylarıyla söyleyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bu çabaları gösterirken koalisyon masası terör örgütlerinin mensuplarını cezaevlerinden salma sözü veriyor. Kamudan attığımız terör örgütü destekçilerini devlete doldurma sözü veriyor. Ekonomimizi tefecilere teslim etme, ileri teknoloji üreten firmalarımızı yabancılara peşkeş çekme sözü veriyor. Daha vahimi evlatlarımızı LGBT sapkınlarının pençesine terk etme sözü veriyor. Benim milletim meydanı bunlara bırakır mı? İşte biz bunun için diyoruz ki, tavrımızı pazar günü sandıkta gösterelim. Sözümüzü oyumuzla söyleyelim. Kesinlikle provokasyona gelmeyeceğiz. Sandıktan ümidini kesenlerin bizi kışkırtmasına izin vermeyeceğiz. Sabırlı olacağız, soğukkanlı davranacağız, iktidarın yolunu terör örgütleriyle iş birliğinde arayanlara hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz. Öyleyse 14 Mayıs´ta bir kez daha tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz? Sandıkları patlatıyor muyuz? Pazar günü balkonda sizi izleyeceğim. Sandıkları patlatıyor muyuz? Herhalde birilerini emekli edersiniz. Buna var mısınız? Öyleyse kapı kapı dolaşıyoruz. Durmak yok yola devam." (DHA)Selim KAYASalih KESKİNNezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mardin Selim KAYASalih KESKİNNezir GÜNEŞ

2023-05-10 21:02:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.