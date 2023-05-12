Muhtar ile köylüsü, uyardıkları göçer çobanlarının saldırısında yaralandı



Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT(Mardin),(DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Üçyol köyü muhtarı Hanna Akbaba (73) ile Şemun Taştekin (70), göçerlerin hayvanları nedeniyle uyardıkları çobanların taşlı, sopalı saldırısına uğradı. 4 saldırgan kaçarken, yaralanan 2 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Üçyol köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Üçyol köyü muhtarı Hanna Akbaba ile Şemun Taştekin, küçükbaş hayvanların bağ ve bahçelerine zarar verdiği gerekçesiyle göçerlerin çobanlarıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile 4 çoban, Taştekin ile Akbaba'ya taş ve sopayla saldırdı. Çeşitli yerlerinden yaralanan ikili, kaçıp jandarmaya sığınarak, şikayetçi oldu. Jandarma olaya ilişkin çalışma başlatırken, Taştekin ile Akbaba Midyat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Genel Sekreteri Şükrü Aktaş ile Üçköy Papazı Afrem Kurkunç, hastaneye giderek ziyarette bulundu.

'DEVLET BİZE YARDIM EDERSE SEVİNİRİZ'

Muhtar Hanna Akbaba, 2004'te Almanya'dan köyüne kesin dönüş yaptığını belirterek, "Bütün göçerler bizim bölgemize geliyor. Ne bir, ne iki, ne üç. Hepsi bu tarafa geliyorlar. Bizim bahçemiz ve bağlarımız bozuluyor. Ne kadar söylüyoruz, çaresi yok. Yoldan geçin diyoruz, yine gitmiyorlar, geliyorlar. Taş ve sopalarla bize saldırdılar. Bende araba olmasaydı, bizi öldüreceklerdi. Arabaya atladık, karakola geldik. Devletimiz var, devlet bize yardım ederse seviniriz. Bu göçerler, hayvanları araba ile geçirsin ya da bir çare bulsunlar" dedi.

Şemun Taştekin ise 5 yıl önce Almanya'dan geri dönüş yapıp, köye yerleştiğini anlatarak, "Ya malımızı onlara yağma yapacağız veya ses çıkarırsak halimiz budur. Bizim malımız üstüne gelip, dayak yiyoruz, üzülyoruz" diye konuştu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU

2023-05-12 15:03:03



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