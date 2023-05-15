Doğu ve Güneydoğu'da seçmenler sandık başlarında (9)

SEÇİM GÖREVLİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 6 YARALI
Kaza, 22.00 sıralarında Mardin´in Derik ilçesine bağlı Kırsal Derinsu Mahallesi´nde meydana geldi. Oy verme işlemlerinin ardından pusulaları İlçe Seçim Kurulu´na teslim etmek için yola çıkan, içinde sandık görevlileri ve askerlerin bulunduğu Ahmet A. (33) yönetimindeki 47 M 2134 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada askerlerden kadın Astsubay K.A., sürücü Ahmet A., sandık görevlisi öğretmenlerden S.O., C.A. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, mühürlü oy pusulaları İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi. (DHA)Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2023-05-15 00:05:07
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