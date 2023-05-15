Mardin´de Yeşil Sol 4, AK Parti 2 milletvekili çıkardı



Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)MARDİN'de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre Yeşil Sol Parti (YSP) 4, AK Parti 2 milletvekili çıkardı.

541 bin 445 seçmene sahip Mardin´de, 1843 sandıkta oy kullanıldı. İl Seçim Kurulu´ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre, sayımda oyların 243 bin 678´ini alan Yeşil Sol Parti 4, 111 bin 998´ini alan AK Parti ise 2 milletvekili çıkardı. 2018 yapılan seçimlerde de milletvekilliği dağılımı aynı şekilde olmuştu.

YSP MİLLETVEKİLİ SALİHA AYDENİZ

17´nci dönem Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz 1973 yılında Diyarbakır´da doğdu. Sağlık Meslek Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ebelik Bölümü´nü tamamlayan Aydeniz, Mardin´in Dargeçit ilçesinde bir süre hemşire olarak görev yaptı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi´nden Diyarbakır Milletvekili seçilen Aydeniz, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi oldu. Saliha Aydeniz, 20 Aralık 2019´da partisinden istifa ederek Demokratik Bölgeler Partisi´ne (DBP) geçti. DBP´ye eş genel başkan olan Aydeniz, evli ve 2 çocuk annesidir.

YSP MİLLETVEKİLİ KAMURAN TANHAN

İlk, orta ve lise eğitimini Nusaybin´de alan Kamuran Tanhan, daha sonra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü görevler aldı. Mardin Barosu´na kayıtlı avukat Tanhan, Nusaybin´de 1999 ile 2009 yıllarında Belediye Başkanlığı yapan Dr. Mehmet Tanhan´ın da yeğenidir. Siyasete HDP çatısı altında devam eden Av. Kamuran Tanhan, 14 Mayıs seçimlerinde Yeşil Sol Parti listesinden Mardin milletvekili ikinci sıra adayı oldu.

YSP MİLLETVEKİLİ BERİTAN GÜNEŞ ALTIN

Beritan Güneş Altın, Mardin´in Nusaybin ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mardin´de tamamlayan Beritan Güneş, daha sonra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü görevler aldı. Siyasete HDP çatısı altında devam eden Beritan Güneş Altın, 14 Mayıs seçimlerinde Yeşil Sol Parti listesinden Mardin Milletvekili üçüncü sıra adayı oldu. Altın, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji mezunu.

YSP MİLLETVEKİLİ GEORGE ASLAN

Nusaybin ve Midyat ilçeleri yakınlarındaki Taşköy köyünde doğan George Aslan, 12 Eylül döneminde Hollanda´ya yerleşti. Süryanicenin yanı sıra, Türkçe, Kürtçe ve Arapça bilen Aslan, beş çocuk babasıdır.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ FARUK KILIÇ

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 2 Mayıs 1974´te Mardin Kızıltepe´nin Doyuran köyünde doğdu. İlk, orta ve liseyi Kızıltepe ilçesinde okuyan Faruk Kılıç, 1999 yılında İnönü Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü´nden mezun oldu. Aynı zamanda çiftçilikle uğraşan ve Kızıltepe'nin önde gelen aşiretlerinden Şüküran Aşireti´ne mensup olan Faruk Kılıç, 23 Kasım 2018 tarihinden yürüttüğü AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevinden 2023 seçimleri için istifa ederek aday olmuştu.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUHAMMET ADAK

Ak Parti Mardin Milletvekili Muhammet Adak, 1966 yılında Mardin´de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olan Adak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında GAP idaresi ile birlikte sürdürülen Eko-Kent Planlama Projesi´nde danışman, kamu ile özel sektörde uzman ve yönetici olarak çalıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı olarak görev yapan Adak, görevinden istifa ederek aday adaylığı başvurusu yaptı. Mardin Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanı da olan Muhammet Adak evli ve üç çocuk babasıdır. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-05-15 16:14:14



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