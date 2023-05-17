Mardin´de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı, çiftçiye altın hediye edildi



Salih KESKİN/KIZILTEPE, (MARDİN), (DHA)MARDİN´de Kızıltepe Ovası'nda yılın ilk arpa hasadı yapılarak Hububat Ticaret Merkezi´nde satışa sunuldu. Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, hasat yapan ilk çiftçiye 24 ayar gram altın hediye etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Mardin'de arpa hasadına başlandı. Kızıltepe ilçesinin kırsal Konuk Mahallesi´nden çiftçi Mehmet Can Atasever´e ait arpa, Hububat Ticaret Merkezi´ne getirildi. Müzayede salonunda komisyoncu Şemsettin Tekin tarafından satışa sunulan arpa, zahireci esnafı Mehmet İhsan Tunç tarafından tonu 7 bin 600 liradan satın alınırken, ilk üretimi yapan çiftçi hazır bulunmadığı için onun yerine komisyoncusu Şemsettin Tekin´e Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter tarafından 24 ayar gram altın hediye edildi.

`DÖNÜM BAŞI 300 KİLO VERİM ELDE EDİLMİŞ´

Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, bu yılki verimin çok iyi olduğunu, geçen yıla oranla 3-4 kat daha fazla verim elde edildiğini ve bunun da sevindirici olduğunu söyledi. Öter, "2023 yılının ilk arpa hasadı yapıldı. Merkeze ilk gelen arpanın hem kalite hem de verimi çok iyi. Geçen sene aynı köyden bir dönümden 80 kilo verim elde edilmişti, bu yıl ise dönüm başına 300 kilo verim elde edildi. Geçen yıla oranla 3-4 daha fazla verim elde edilmesi sevindiricidir. 2023 yılı hububat açısından bereketli bir sezon olacak inşallah. İlk hasat vesilesiyle geleneksel olarak ilk çiftçiye 24 ayar altın hediye ediyoruz. Çiftçilerimiz velinimetimizdir, onların bizim yanımızda değeri altın ile kıyaslanamaz ama sembolik olarak bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Çiftçilerimiz ülke insanını besliyor, soframıza gelen ürünün hammaddesini üreten çiftçilerdir. Çiftçilerimiz yeni sezon fiyatlarını dört gözle bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan yeni hasat öncesi iyi bir fiyat bekliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

2023-05-17 12:46:09



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