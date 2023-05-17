Mardin´de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı, çiftçiye altın hediye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin´de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı, çiftçiye altın hediye edildi

DHA

Mardin´de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı, çiftçiye altın hediye edildi


Salih KESKİN/KIZILTEPE, (MARDİN), (DHA)MARDİN´de Kızıltepe Ovası'nda yılın ilk arpa hasadı yapılarak Hububat Ticaret Merkezi´nde satışa sunuldu. Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, hasat yapan ilk çiftçiye 24 ayar gram altın hediye etti.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Mardin'de arpa hasadına başlandı. Kızıltepe ilçesinin kırsal Konuk Mahallesi´nden çiftçi Mehmet Can Atasever´e ait arpa, Hububat Ticaret Merkezi´ne getirildi. Müzayede salonunda komisyoncu Şemsettin Tekin tarafından satışa sunulan arpa, zahireci esnafı Mehmet İhsan Tunç tarafından tonu 7 bin 600 liradan satın alınırken, ilk üretimi yapan çiftçi hazır bulunmadığı için onun yerine komisyoncusu Şemsettin Tekin´e Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter tarafından 24 ayar gram altın hediye edildi.
`DÖNÜM BAŞI 300 KİLO VERİM ELDE EDİLMİŞ´
Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, bu yılki verimin çok iyi olduğunu, geçen yıla oranla 3-4 kat daha fazla verim elde edildiğini ve bunun da sevindirici olduğunu söyledi. Öter, "2023 yılının ilk arpa hasadı yapıldı. Merkeze ilk gelen arpanın hem kalite hem de verimi çok iyi. Geçen sene aynı köyden bir dönümden 80 kilo verim elde edilmişti, bu yıl ise dönüm başına 300 kilo verim elde edildi. Geçen yıla oranla 3-4 daha fazla verim elde edilmesi sevindiricidir. 2023 yılı hububat açısından bereketli bir sezon olacak inşallah. İlk hasat vesilesiyle geleneksel olarak ilk çiftçiye 24 ayar altın hediye ediyoruz. Çiftçilerimiz velinimetimizdir, onların bizim yanımızda değeri altın ile kıyaslanamaz ama sembolik olarak bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Çiftçilerimiz ülke insanını besliyor, soframıza gelen ürünün hammaddesini üreten çiftçilerdir. Çiftçilerimiz yeni sezon fiyatlarını dört gözle bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan yeni hasat öncesi iyi bir fiyat bekliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN
2023-05-17 12:46:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de düştüğü kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı
YEREL HABERLER Mardin'de düştüğü kayalıklarda mahsur kalan kişi ...
Mardin´de Yeşil Sol 4, AK Parti 2 milletvekili çıkardı
YEREL HABERLER Mardin´de Yeşil Sol 4, AK Parti 2 milletvekili ...
Doğu ve Güneydoğu'da seçmenler sandık başlarında (9)
YEREL HABERLER Doğu ve Güneydoğu'da seçmenler sandık başlarında (9)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.