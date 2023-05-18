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Babasından habersiz aldığı otomobille duvara çarptı, 3 çocuk yaralandı

DHA

Babasından habersiz aldığı otomobille duvara çarptı, 3 çocuk yaralandı


Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, arkadaşlarıyla gezen 14 yaşındaki R.B.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir evin duvara çarptı. Kazada 3 çocuk yaralanırken, R.B.'nin, otomobili babasından habersiz aldığı öğrenildi.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Derik ilçesine bağlı Kırsal Kocatepe Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre R.B., babasına ait 72 DK 011 plakalı otomobili habersiz alarak mahalleden arkadaşları ile gezmek istedi. R.B., arkadaşları Y.E. (14) ve M.D.´yi (14) de alarak gezmeye başladı. Bir süre ilerleyen R.B.´nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bir evin duvarına çaptı. Kazada R.B. ile otomobildeki 2 arkadaşı yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları otomobilden çıkarılan çocuklar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2023-05-18 00:52:19

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