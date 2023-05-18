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MARDİN'de, D-400 karayolu üzerinde giydikleri jandarma kamuflajına benzer kıyafetlerle, Irak uyruklu vatandaşların araçlarını durdurarak silah zoruyla gasbetmet suçundan yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Nisan09 Mayıs arasında KızıltepeViranşehir D-400 karayolu üzerinde Irak uyruklu vatandaşlara ait çok sayıda aracı, jandarma görevlilerinin kamuflajına benzer kıyafetler giyerek silah zoruyla gasbeden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından tespit edilen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda gasp olaylarında kullanıldığı değerlendirilen silah, askeri kamuflaj, reflektör, çakar lamba, çok sayıda dijital materyal ve Iraklı vatandaşlara ait para ele geçirildi.Ayrıca, önceki yıllarda Kızıltepe ilçesinden çalındığı belirlenen 1 traktör de ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4´ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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Adliye arşiv görüntüleriHaber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-05-18 00:59:39



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