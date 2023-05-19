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İki aile arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga: 6 yaralı

DHA

İki aile arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga: 6 yaralı


Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´de husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, saat 14.30 sıralarında Artuklu ilçesi 1. Cadde´de meydana geldi. Husumetli iki aile fertleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada H.A., Y.T., H.A., M.A., H.K. ve H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olaya karışanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Bu arada kavga ve polisin takibi çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-05-19 15:41:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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