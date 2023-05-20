Direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi baraj yolu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle bölgeden kaldırılırken, jandarma ekipleri inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2023-05-20 16:15:00
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