Mardin´de 3 aile arasındaki husumet, barış töreni ile son buldu



Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde 3 aile arasındaki husumet, kanaat önderlerinin girişimiyle düzenlenen barış töreniyle son buldu.

Nusaybin ilçesinde 21 Nisan´da, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Lozan Caddesi Köy Garajı mevkisinde Ahmet Bilek´in hayatını kaybettiği, Abdurrahman Acur'un da yaralandığı kavganın ardından Bilek, Acur ve Biçen aileleri arasında husumet oluştu. Kanaat önderleri Fikret Özel, Nevaf Güler, Hadi Özel, Sekvan Kartal, Nevaf Akıncı, Avde Akıncı, Şabedin Güler ve Abdulvahap Orhan'ın girişimleriyle, aileler arasında görüşmeler yapıldı. Görüşmeler sonrası aileler barışa ikna edildi. Husumet, bir düğün salonunda yapılan törenle son buldu. Yemekli törende el sıkışarak birbirlerine sarılan taraflar, dualar eşliğinde aralarındaki husumeti sonlandırdı.

Kanaat önderi Fikret Özel, barışan ailelere teşekkür ederek, "21 Nisan günü meydana gelen elim bir olayda bir kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralanmıştı. Yaptığımız girişimler sonucu Allah razı olsun her üç ailemiz de büyüklerin sözünü dinleyerek barışa yanaştılar. Bugün her üç ailemiz ve bizlerin de katılımıyla bir barış yemeği tertipledik. İnşallah bir daha böyle bir hadise yaşanmayacaktır. Bizleri kırmayarak barışan ailelerimize tüm Nusaybin huzurunda teşekkür ediyorum" dedi.

Barış töreni, verilen yemeğin yapılan duaların ardından sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2023-05-20 16:45:50



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