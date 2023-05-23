Mardin'de terör operasyonu; HDP ve DBP'li eski ilçe eş başkanları da gözaltında (2)

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GÖZALTI SAYISI 17´YE YÜKSELDİ

Mardin´de, 'terör örgütüne yardım ve yataklık' iddiasıyla sabah saatlerinde polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Derik, Artuklu, Dargeçit, Savur ve Ömerli ilçelerinde alınanlarla birlikte gözaltı sayısı 17´ye yükseldi. Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-05-23 13:54:06



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