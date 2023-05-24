Mardin'de iki aile arasında 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 4'ü ağır, 11 yaralı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı kavgasında 4'ü ağır, 11 kişi yaralandı.
Kırsal Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında Keskin ve Aktaş aileleri, gece saatlerinde arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle tartıştı. Tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. A.A. (22), F.A. (45), M.K. (21) ve N.A.'nın (45) durumlarının kritik olduğu belirtildi.
Mezrada geniş güvenlik önlemi alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2023-05-24 10:35:11
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