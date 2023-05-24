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Mardin´de terör operasyonunda gözaltı sayısı 29´a çıktı

DHA

Mardin´de terör operasyonunda gözaltı sayısı 29´a çıktı


Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´de dün 'terör örgütüne yardım ve yataklık' ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemleri devam ederken, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli daha gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'terör örgütüne yardım ve yataklık' ettikleri iddiasıyla dün sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında Nusaybin ilçesinde HDP eski ilçe eş başkanı Ş.K., Çölova köyü muhtarı F.A. ve F.D., Kızıltepe ilçesinde DBP eski ilçe eş başkanı M.D. ve M.Y. ile S.İ.´nin olduğu 17 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde Artuklu ve Dargeçit ilçeleri ile Şırnak'ın İdil ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda R.A., A.K., H.K., H.T., B.T., F.A., R.A., M.O., M.D., C.K, Ü.G. ve Y.K. de gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 29'a çıktı. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-05-24 12:52:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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