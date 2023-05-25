HÜDA PAR Genel Sekreteri Demir: Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz yok



Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, "Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok. Herkes gibi gider, yeminimizi eder ve siyasetin merkezinde Mecliste yer alırız" dedi.

HÜDA PAR Genel Sekreteri, 28´inci dönem Milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdikleri destekle Gaziantep´te AK Parti listesinden milletvekili seçilen Şehzade Demir, Mardin Öğretmenevi´nde açıklamalarda bulundu. Milletvekilliği yemin metni ile ilgili herhangi bir sorunlarının olmadığını ifade eden Demir, "Batının bütün stratejisi, CHP ve yerel kripto unsurla ile birlikte Türkiye´nin yeni yüzyılına hükmetmek. Böyle bir planları vardı ancak HÜDA PAR buna çomak soktu, bunu bozdu. HÜDA PAR´ın değişmeyen, taviz vermeyen stratejisi ve anlayışıyla siyasetin merkezinde olmasının, onların stratejilerine ne kadar büyük zarar verdiğini gördükleri için, kasıtlı olarak Erdoğan´dan ziyade HÜDA PAR´ı hedefe koydular. HÜDA PAR´ın duruşuyla ne kadar büyük mağlubiyet aldıklarını ortaya koyuyor. Bütün manipülasyonları bundan dolayıdır. Kasıtlı kriz çıkarmaya ve kaos üretmeye çalışıyorlar. Bu yemin meselesi de bundan dolayıdır. 28 Mayıs ikinci tur seçimi öncesi hükümetin düşmesini ve kaos çıkmasını istiyorlardı. Çünkü malum bütün bakanlar milletvekili seçildi. Eğer bakanlar Mecliste yemin etselerdi, filli olarak vekil olmuş olurlardı ve bakanlık düşerdi. Bundan nemalanmaya çalıştılar fakat tutmadı. Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok. Herkes gibi gider yeminimizi eder ve siyasetin merkezinde Mecliste yer alırız" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-05-25 13:59:10



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