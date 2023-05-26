Fatih'te pidecide çıkan yangında ölü sayısı 4'e yükseldi (2)

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MARDİN'DE YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

İstanbul Fatih'te beş katlı binanın giriş katındaki pidecide çıkan yangında ölen 4 gençten Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa´nın cenazeleri, yakınları tarafından hastaneden alınarak Mardin'e getirildi. Cenazeler, Mardin merkez Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi´nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Hastanede sonradan vefat eden Abdulkadir Erboğa´nın cenazesinin ise henüz Mardin´e ulaşmadığı belirtildi. (DHA)Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-05-26 18:35:18



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