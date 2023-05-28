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Doğu ve Güneydoğu´da seçmen Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başında (2)

DHA

Doğu ve Güneydoğu´da seçmen Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başında (2)


DÜNYANIN EN UZUN BOYLU ADAMI KÖSEN DE OYUNU KULLANDI
Dünyanın en uzun boylu adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 2 metre 51 santimetre boyundaki Mardinli Sultan Kösen, Derik ilçesine bağlı Kırsal Alibey Mahallesi´nde oyunu kullandı. Mahalleye bağlı Dede mezrasında yaşayan ve yürüme güçlüğü çeken Kösen, oy vermeye babası Abdulkadir ve kardeşi Şeyhmus Kösen ile geldi. 375 seçmenin bulunduğu 1010 nolu sandıkta oy kullanan Kösen, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi. Kösen, oyunu kullandıktan sonra oy kullanmaya gelenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Alibey Mahallesi Muhtarı Ali Acabek de, "Sultan Kösen bizim köyde yaşıyor. İkinci seçimde de her ne kadar şartlarımız iyi olmasa da gelip oyunu kullandı. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2023-05-28 12:10:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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