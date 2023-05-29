18 yaşındaki Hasan, bıçaklı saldırıda öldü

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Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin), (DHA)-MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Hasan İbrahimoğlu (18), yaşamını yitirdi.

Hasan İbrahimoğlu, Çağ Çağ Deresi ile Alman Köprüsü mevkisinde tartıştığı kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheliler kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Önce Nusaybin Devlet Hastanesi'ne, ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahimoğlu, hayatını kaybetti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2023-05-29 12:23:45



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