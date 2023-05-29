Mardin´de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kavgada 2 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin´de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kavgada 2 tutuklama

DHA

Mardin´de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kavgada 2 tutuklama


Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN´in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Olay, 23 Mayıs´ta gece saatlerinde Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında meydana geldi. Keskin ve Aktaş aileleri, gece saatlerinde arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle tartıştı. Tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Fikret Aktaş (45), A.A. (22), M.K. (21) ve N.A. (45) ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Mezrada geniş güvenlik önlemi alınırken soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, Mardin´deki özel bir hastanede yoğun bakım servisine alınan Fikret Aktaş, 25 Mayıs günü hayatını kaybetti. Aktaş´ın cenazesi, otopsinin ardından mezrada toprağa verildi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Tutuklanma talebiyle Derik Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edilen şüphelilerden Servet Denli ve Nıcirvan Keskin `kasten yaralama´ suçundan tutuklanırken, bir kişi ise serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2023-05-29 18:41:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Mardin'de 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 2 kişi ...
18 yaşındaki Hasan, bıçaklı saldırıda öldü
YEREL HABERLER 18 yaşındaki Hasan, bıçaklı saldırıda öldü
Doğu ve Güneydoğu´da seçmen Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başında (2)
YEREL HABERLER Doğu ve Güneydoğu´da seçmen Cumhurbaşkanı Seçimi için ...
Mardin´de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Mardin´de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı ...
Mardin'de elektrik akımına kapılan inek telef oldu
YEREL HABERLER Mardin'de elektrik akımına kapılan inek telef oldu
Elektrik akımına kapılan inek öldü, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan inek öldü, o anlar kamerada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.