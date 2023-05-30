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Ev almak için biriktirdikleri 1 milyon lira değerindeki altınları çalındı; şüpheliler kamerada

DHA

Ev almak için biriktirdikleri 1 milyon lira değerindeki altınları çalındı; şüpheliler kamerada


Salih KESKİN/KIZILTEPE,(MARDİN),(DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde bir eve giren 2 kadın, 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Şüphelilerin sokakta koşar adımlarla kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansırken ev sahibi Gamze Özen, altınları ev almak için biriktirdiklerini belirterek, "Benim eşim İzmir´e çalışmaya gitmişti. Düğün günümüzden ve birikimimizden topladığımız altınları çaldılar. Her şeyimizi, hayallerimizi alıp gittiler. Lütfen bu kadınları bulun" dedi.
Olay, 28 Mayıs´ta Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi 819´uncu Sokak'ta bulunan iki katlı evin birinci katında meydana geldi. Mahallede kiralık ev arama bahanesiyle dolaşan 2 kadın, saat 15.00 sıralarında iki katlı evin avlusundan içeri girdi. Birinci kattaki eve giren şüpheliler, dışarı çıkarken o sırada üst kattaki kayınvalidesinden dönen Gamze Özen ile karşılaştı. Özen´in avluda ne aradıklarını sorması üzerine, şüpheliler kiralık ev aradıklarını söyleyerek çıktı. Durumdan şüphelenen Özen, içeri girip ev almak için biriktirdikleri altın ve paraları sakladığı yere baktı. Yaklaşık 1 milyon TL değerindeki altının yerinde olmadığını gören Özen, polise giderek şikayetçi oldu. Eve gelen polis, yaptığı incelemenin ardından, sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerdeki şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 
`HAYALLERİMİZİ ALIP GİTTİLER´
Eşinin İzmir´e çalışmaya gittiğini ve kayınvalidesine ait evde oturduklarını ifade eden 2 çocuk annesi Özen, "Üst katta oturan kayınvalidemin evine gittim. Aşağı inerken 2 kadın merdivendeydi. `Ne işiniz var burada?´ diye sordum, 'kiralık ev arıyoruz´ dediler. Durumdan şüphelendim, eve girdim, paralar yerindeydi ama altınlar yerinde değildi. Hepsini çalmışlar. Dışarı çıkıncaya kadar kadınlar kaçmıştı. Benim eşim İzmir´e çalışmaya gitmişti. Düğün günümüzden ve birikimimizden topladığımız altınları çaldılar. Kendimize ev alacaktık. Lütfen bu kadınları bulun. Mağdurum, bütün birikimimi ve düğün takılarımı çaldılar. Her şeyimizi, hayallerimizi alıp gittiler. 2 çocuk ile ortada kaldım" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-05-30 13:16:13

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