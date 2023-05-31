12 ilde terör örgütlerine finansman sağlayanlara operasyon: 20 gözaltı 



Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN merkezli 12 ilde terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK, PYD/YPG´ye finansman sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli için de yakalama çalışması başlatıldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, `6415 sayılı terörizmin finansmanı kanununa muhalefet´ suçu kapsamında silahlı terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK ile PYD/YPG´nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Türkiye´den, Suriye´nin Haseke kentindeki Hol Kampı´nda ve çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına ve ailelerine para göndermek isteyenlerce kullanılan hesaplar ile ilgili olarak, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı raporunda şüpheli para transferlerinin tespit edildiği belirtilerek, 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında Mardin´de 5, İstanbul´da 2, Bingöl´de 2, Ankara´da 2, Konya´da 4, Kocaeli´de 1, Sakarya´da 1, Gaziantep´te 1, Isparta´da 1, Hatay´da 1, İzmir´de 1, Kayseri´de 1 şüpheliyle yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 4 bin 800 dolar ve 4 bin 400 TL ile 1 ruhsatsız av tüfeği, örgütsel dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ve 6 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN

2023-05-31 17:00:42



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