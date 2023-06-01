Mardin'deki arazi kavgasında babanın ardından oğlu da öldü



Salih KESKİNEmrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Fikret Aktaş'ın (45) ardından oğlu Abdullah Aktaş (22) da kurtarılamadı.

Olay, 23 Mayıs'ta gece saatlerinde Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında meydana geldi. Keskin ve Aktaş aileleri, arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle tartıştı. Tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Fikret Aktaş, oğlu Abdullah Aktaş, M.K. (21) ve N.A. (45) ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Mardin'de özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören Fikret Aktaş, 25 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Fikret Aktaş'ın yoğun bakımda kalan oğlu Abdullah Aktaş da bugün yaşamını yitirdi.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden Servet Denli ile Nıcirvan Keskin, 29 Mayıs'ta 'kasten yaralama' suçlaması ile tutuklanmış, diğer şüpheli ise serbest bırakılmıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN

2023-06-01 13:44:29



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