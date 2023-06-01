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Mardin'de, 'Ortaokul Öğrencileri Arası Kürtçe Şiir Okuma Yarışması'nın finali yapıldı

DHA

Mardin'de, 'Ortaokul Öğrencileri Arası Kürtçe Şiir Okuma Yarışması'nın finali yapıldı


Salih KESKİN/ KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen 'Ortaokul Öğrencileri Arası Kürtçe Şiir Okuma Yarışması'nın finali yapıldı.
Seçmeli Kürtçe dersinin okullarda okutulmasıyla dile yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Mardin genelindeki ortaokul öğrencilerine yönelik 'Ortaokul Öğrencileri Arası Kürtçe Şiir Okuma Yarışması' düzenlendi. Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde düzenlenen yarışmanın finali, lisenin konferans salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başlayan program, Kur-an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. 30 okuldan öğrencilerin katıldığı yarışmada 7 okul finale kaldı. Jüri üyeleri tarafından belirlenen şiirlerin seslendirildiği yarışmada öğrencilerden Sultan Tayan ile İsmail Memiş birinci, Elif Karaaslan ikinci ve Zeynep Tuğuç ise üçüncü oldu.
Okul Müdürü Tarık Yılmaz yaptığı açıklamada, seçmeli Kürtçe dersinin okullarda okutulduğunu ve buna dikkat çekmek için yarışmayı düzenlediklerini ifade ederek, "Fakiye Teyran, Molla Ahmed-i Ceziri, Ahmed-i Hani ve Melaye Bateyi gibi ünlü Kürt şairlerinin şiirlerini seslendirildi. Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Yıllarca kamuda, okullarda konuşulması, yazı yazılması yasak olan bir dilin, 2012 yılından itibaren okullarda seçmeli olarak okutulmaya başlanması Cumhuriyet tarihimizin bakımından bir devrim niteliğindendir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN
2023-06-01 18:34:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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