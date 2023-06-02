Derik´te Şehit Kaymakam Safitürk anısına yamaç paraşütü şampiyonası



Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN´in Derik ilçesinde 2016´da makamına bırakılan bombayla şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı.

Derik'te 10 Kasım 2016'da makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına, ikincisi yapılan Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nca düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası´na milli sporcuların da aralarında bulunduğu 70 sporcu katılıyor. Şampiyona ilçeden 4 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinpınar Mahallesi sınırlarındaki 350 rakımlı Erge Baba Tepesi´nde, Derik Kuzey Havacılık Sportif Kulübü´nün organizasyonuyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Kaymakamlık ve ilçe belediyesi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Derik Kuzey Havacılık Sportif Kulübü Başkanı Tarık Ayebe, "Milli sporcuların da aralarında olduğu, ülkemizin 20 farklı kentinden, 7´si kadın 70 sporcu arkadaşımız, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına 3 gün boyunca hedef şampiyonası yarışmalarına, ilçenin semalarında uçuş gerçekleştirerek başladı. Bu etkinlik çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2023-06-02 15:22:53



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