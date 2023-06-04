Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımı Türkiye Şampiyonu oldu



Salih KESKİN/MARDİN,(DHA) MARDİN´de düzenlenen Okullararası Beyzbol Gençler Türkiye Şampiyonası´nda Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımı finalde rakibini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Okul Sporları kapsamında düzenlenen ve 12 ilden 180 sporcunun katıldığı Beyzbol Gençler Türkiye Birinciliği müsabakalarının final maçı dün Ankara Spor Lisesi ile Kızıltepe Spor Lisesi arasında oynandı. 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen final müsabakasına Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Dursun, Okul Sporları Müdürü Ezgi Ol Yıldız, Kızıltepe Spor Lisesi Müdürü Mesut Kılıç, turnuvaya katılan takımların temsilcileri ve sporseverler katıldı. Kıran kırana geçen mücadelede Türkiye birinciliğini Mardin temsilcisi Kızıltepe Spor Lisesi almaya hak kazandı. Düzenlenen törenle şampiyon takımın sporcularına madalya ve kupaları verildi.

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, "Müsabakalarda üstün başarı gösteren ilimizin temsilcisi Kızıltepe Spor Lisesi takımını tebrik ederek, ikincilik ödülünü alan Ankara Spor Lisesi ve üçüncülük ödülünü alan Bursa Spor Lisesi takımlarına da mücadele ruhları için teşekkür ederim" dedi.

Kızıltepe Spor Lisesi Müdürü Mesut Kılıç, şampiyon olan takımlarının oyuncularını ve antrenör Metin Demir´i canı gönülden kutladığını belirterek, okul olarak her branşta başarılı olmak için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Müsabakadan detay görüntü

Ödül töreninden görüntüDHA-Spor Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN

2023-06-04 16:28:02



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