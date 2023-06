28 yılda çöplüğü ormana dönüştürdü gençlere 'Ağaç dikin' dedi

Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)MARDİN´de Orman Genel Müdürlüğü´nün de desteğiyle 28 yılda 15 binin üzerinde fidan diken ve kentte 48 dönümlük çöplük alanı 11 binin üzerinde fidanla ormana dönüştüren, kenttekilerin `Şeyhmus Amca´ diye seslendiği Şeyhmus Erginoğlu (74) ilerlemiş yaşına ve bükülen beline rağmen karşılık beklemeden fidan dikimine devam ediyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle gençlere ağaç dikmeleri tavsiyesinde bulunan Erginoğlu, "Geçen yıl 300 ağaç diktim. Bu sene 100 tane daha diktim. Karşı taraftaki dağlık alanı da bu sene veya önümüzdeki sene ağaçlandıracağız. Ağaçların hem hayvanlara hem insanlara hem de havaya faydası çoktur. Her sene insanlar buraya gelip ağaçlardan meyve topluyor. Burası sadece benim değil, hepimizindir" dedi.

Mardin´de, 28 yılda, ilk başlarda kendi imkanlarıyla daha sonra Orman Genel Müdürlüğü´nün desteğiyle Savurkapı semtindeki çöplük alanı, diktiği 11 binin üzerindeki fidanla yeşillendiren Şeyhmus Erginoğlu, ilerlemiş yaşına rağmen fidan dikimine ve bakımlarına devam ediyor. Küçük bir ormana dönüşen 48 dönümlük çöplük alan, şimdilerde kuşların yuva yaptığı, insanların yaz aylarında gölgesinde serinlediği bir alan haline geldi. Çöplük alanı dışındaki yerlerle birlikte 28 yılda, 15 binin üzerinde fidan diken Erginoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle de gençlere çağrıda bulunarak fidan dikmeleri tavsiyesine bulundu. Erginoğlu, "Gençlerin en azından bir ağaç dikmelerini tavsiye ediyorum. Mardin ağaçlık alanları kısıtlı olduğundan beraberinde kuraklık da yaşanıyor. Ancak herkes bir ağaç dikse her yer ormanlık alana dönüşür ve ağaçlar yağmuru çeker, kuraklık yaşanmaz. Geçen sene beni Ankara'ya davet etmişlerdi, Türkiye'de en fazla ağaç diken biri olarak ödül verdiler bana" diye konuştu.

`YENİ ALANLARDA AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİM´

İlerlemiş yaşına ve bükülen beline rağmen çöplükken küçük bir ormana dönüştürdüğü alanın düzenli olarak bakımını yaptığını söyleyen Erginoğlu, "Gönüllü olarak 12-13 yıl önce hep buraya ağaç dikmekle uğraştım. Buraya bağlı olan kayıp çeşmeyi de açtırarak bu ormanlık alana akmasını sağladım. Kendim de her gün buraya gelip sulamasını yapıyorum. Bazen gündüz geliyorum bazen de akşamları. Bazı ağaçların bakımlarını da yapıyorum. 2 bin 250 kayısı ağacı, 60 tane ceviz ağacı, 200 tane de zeytin ağacıyla birlikte burada çeşit çeşit ağaçlar bulunmaktadır. Halen ağaç dikmeye devam ediyorum. Mardin´in farklı farklı yerlerinde binlerce ağaç diktim. Bazı çöl alanlara ve hazine arazilerine 1 tona yakın palamut attım ağaçlanması için. Palamut biraz geç çıkıyor ama çıktığı zamanda ömürlüktür. Yeni alanlarda ağaçlandırma çalışmasına devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

`MEMURLUK TEKLİF EDİLDİ KABUL ETMEDİM´

Ağaçların da insanlar gibi canlı olduğunu kaydeden Erginoğlu, şunları söyledi:

"Ben de hat minibüsü vardı, onu da 550 bine satarak, bütün parayı buralara harcadım. 2001 yılında o zamanın valisi bana memurluk teklif etmişti. Ben kabul etmedim. Bu işi gönlümce yapıp hiç kimseden para almıyorum. Asla para karşılığı hiçbir hasenat yapmam. Mardin´de ayrıca tıkanan veya kaybolan çeşmeleri de açıyorum. Çeşme ve kuyular malum çok derin olurlar. Metrelerce derinliğe inip yıllarca kapalı olan çeşmeleri açtım. Mardin'de benden başka o çeşmeleri açan yoktu. Açtığım çeşmeler nedeniyle para teklif eden oldu ama kabul etmedim. Ben Allah'ın izniyle bu işime devam edeceğim. Şu an ben 74 yaşındayım. Allah'a şükür sıhhatim yerindedir. Allahutaala çalışan insanı sever. Geçen sene 300 ağaç, bu sene de 100 tane daha diktim. Karşı taraftaki dağlık alanı da bu sene veya önümüzdeki sene ağaçlandıracağız. Ağaçların hem hayvanlara hem insanlara hem de havaya faydası çoktur. Her sene insanlara buraya gelip ağaçtan meyveler topluyorlar. Burası sadece benim değil hepimizindir."(DHA)

