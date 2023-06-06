Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cipteki Iraklı 5 kişinin öldüğü silahlı saldırıda tutuklu 3 sanığa müebbet hapis istemi

DHA

Cipteki Iraklı 5 kişinin öldüğü silahlı saldırıda tutuklu 3 sanığa müebbet hapis istemi


Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´de, durdurulan cipteki Irak uyruklu 5 kişinin silahla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu 4 sanıktan 3´ü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Olay, 19 Ocak'ta Uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'a gitmek için Irak'ın Duhok kentinden yola çıkan içinde akraba 5 kişinin bulunduğu cipi durduran başka bir araçtaki şüpheliler, kurşun yağdırıp, kaçtı. Ciptekilerden Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde, Chiman Shaheen Khalid (75) ile Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Cenazeler, işlemleri sonrası Irak'a gönderildi.
Jandarmanın yaptığı çalışmayla kamera kayıtlarından olaya karıştıkları tespit edilen Murat Yiğit, Faris Akseven, ve Abdullah Kaplan evlerine düzenlenen baskınla yakalandı. Daha sonra şüphelilere silahlara temin ettiği belirlenen İ.D. de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame, Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanıklar Murat Yiğit, Faris Akseven, ve Abdullah Kaplan hakkında `kasten adam öldürme´, `nitelikli yağma´ ve `ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma´ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası, İ.D.´ye de `izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma´ suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. 
İddianamede, "Abdullah Kaplan tesisten çıkarak 47 ABV 630 plakalı araca binip, yolun karşısına geçerek şüpheli Faris Akseven ile beklemeye başladı. Maktuller tesisten çıkış yaptıktan sonra şüpheliler Abdullah Kaplan ve Faris Akseven maktullerin aracını takip etmiştir. Olay günü saat 00.30 sıralarında şüpheliler takip ettikleri maktullerin aracına yanaşmışlardır. Şüpheli Faris Akseven aracın camından maktullerin aracının lastiğinin patladığına dair işaret etmiş ve seslenmiştir. Bunun üzerine maktuller bulundukları aracı yol kenarına çekmişlerdir. Şüpheliler de bulundukları aracı maktullerin aracının yanına park ederek araçtan inmiş ve tabancayla ateş ederek onları öldürmüşlerdir" denildi.
'BORÇLARIMIZ VARDI, IRAKTAN GELENLERİ SOYMAYA KARAR VERDİK'
İddianamede sanıklardan Abdullah Kaplan´ın ifadesine yer verildi. Kaplan´ın ifadesi şöyle:
"Faris ve benim borçlarımız vardı. Irak'tan gelenleri soymaya karar verdik. Aracın şoförlüğünü yaptım. Rastgele siyah bir aracı takip ettik. Faris camı indirerek, tekerleğin patlak olduğunu işaret etti. Maktullerin bulunduğu araç durdu. Silahı ve mermileri olay günü Faris´e ben teslim ettim. Araçta beklerken silah sesleri geldi. Dikiz aynasından baktığımda yerde yatan birini gördüm. Faris bir çanta ve elbiseleri aldı. Kimsenin üstüne ve eşyasına dokunmadım. Yerde yatan iki erkeğe ait cesetleri yol kenarına çektim. Sabah eve giderken ailem arayarak, 'baskın olduğunu' söylediler. Daha sonra yakalandık." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN
2023-06-06 17:43:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Midyat'ta minik kursiyerler gösteri sundu
YEREL HABERLER Midyat'ta minik kursiyerler gösteri sundu
Mardin'de 22 bin 278 tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin'de 22 bin 278 tarihi eser ele geçirildi
Mardin'de 70 yaşındaki hasta ters omuz protezi ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Mardin'de 70 yaşındaki hasta ters omuz protezi ...
Mardin´de bir evde 22 bin tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin´de bir evde 22 bin tarihi eser ele geçirildi
Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 ...
Mardin'de yol çalışmaları başlatıldı
YEREL HABERLER Mardin'de yol çalışmaları başlatıldı
28 yılda çöplüğü ormana dönüştürdü gençlere 'Ağaç dikin' dedi
YEREL HABERLER 28 yılda çöplüğü ormana dönüştürdü gençlere 'Ağaç ...
Derik´te Şehit Kaymakam Safitürk anısına düzenlenen yamaç paraşütü şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Derik´te Şehit Kaymakam Safitürk anısına düzenlenen ...
Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımı Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımı Türkiye ...
Mardin'de Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Mardin'de Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.