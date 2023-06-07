Mardin´de evinde 22 bin tarihi eserle yakalanan şüpheli tutuklandı



Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)MARDİN´de jandarmanın düzenlediği operasyonda, evinde çoğu Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait yaklaşık 22 bin adet tarihi eserle yakalanan M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, Mazıdağı ilçesi Gümüşpınar Mahallesi´nde yaşayan M.T.´nin evinde çok sayıda tarihi eser bulundurduğu ve bunları satmak için müşteri aradığı tespit edildi. Eve düzenlenen operasyonda çoğu Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu bildirilen sikkeler, metal yüzükler, ok uçları, tedavi araçları, altın görünümlü objeler, mızrak uçları, metal kaplar, figürler, mühürler, kamalar, yüksükler, cam cisimler, balta, kemer ve diğer çeşitli tarihi cisimler olmak üzere yaklaşık 22 bin parça tarihi eser ele geçirildi. M.T. gözaltına alınırken, tarihi eserler de incelenmek üzere Mardin Müze Müdürlüğü´ne gönderildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-06-07 17:46:19



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