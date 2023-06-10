Mardin'de inşaatta üzerine pano düşen işçi öldü



Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´de bir binanın inşaatında üzerine pano düşmesi sonucu ağır yaralanan Ahmet Kurt (19), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İşçi olarak çalışan Ahmet Kurt´un üzerine, inşaattan demir pano düştü. Kurt ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Kurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-06-10 13:06:44



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