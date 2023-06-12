Mardin'de 150 dönüm alanda ekili buğday yandı

Salih KESKİN/DERİK,(Mardin),(DHA)MARDİN´in Derik ilçesine bağlı kırsal Üçtepe Mahallesi´nde ekili arazide çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm buğday küle döndü.
Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Üçtepe Mahallesi´nde Lokman Tekin´e ait buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına köylüler de traktörleriyle müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 150 dönüm buğday küle döndü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Salih KESKİN
2023-06-12 15:51:14
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