Mardin´de 50 dönüm ekili buğday yandı

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Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),(DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde tarlada çıkan yangında 50 dönüm ekibi buğday yandı.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Doyuran Mahallesi´nde buğday tarlasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, köylüler kendi imkanlarıyla müdahale ederek, itfaiye ekiplerine bildirildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürülen yangında 50 dönüm ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

2023-06-13 14:18:57



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